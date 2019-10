17 ottobre 2019- 17:27 Kenya: super poliziotto Jack Cambria, 'capire se Silvia Romano è ancora viva'

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Bisogna capire se è ancora viva questa ragazza. Il mio suggerimento è andare a fondo in questo senso. Sono fiducioso nelle forze investigative italiane perché sono tra le migliori al mondo e sapranno risolvere al meglio il caso". Lo ha detto l'ex capo della sezione negoziazione ostaggi di New York, Jack Cambria in visita alla sede milanese dell'Adnkronos parlando del caso di Silvia Romano a quasi un anno dal rapimento della volontaria italiana in Kenya. Al di là del caso specifico, secondo Cambria in ogni negoziazione "si mette in atto una strategia che possa far scemare le emozioni e far scaturire un dialogo razionale". Perchè quando si tratta con un criminale bisogna stabilire un rapporto di "rispetto. Quando lo si fa si riesce a ottenere un risultato".