KIKO: CRISTINA SCOCCHIA NUOVO AD, PERCASSI VICE PRESIDENTE

4 luglio 2017- 08:42

Milano, 4 lug. - (AdnKronos) - Kiko, società controllata da Percassi e a cui fanno capo i brand italiani di cosmetica Kiko Milano, Madina, Womo e Bullfrog, ha nominato Cristina Scocchia amministratore delegato. Stefano Percassi ha assunto contestualmente la carica di Vice Presidente. Cristina Scocchia proviene da L’Oreal Italia dove dal 2013 al 2017 ha ricoperto le cariche di ad (dal 2014 al 2017) e di presidente (dal 2016 al 2017). Siede inoltre nei cda di Luxottica, Elica e Valtur.“È per noi motivo di orgoglio avere Cristina Scocchia on board. Sono sicuro che insieme riusciremo a sviluppare progetti importanti, proseguendo nell’espansione internazionale di Kiko e nella valorizzazione anche dei brand Madina, Womo e Bullfrog”, ha commentato Stefano Percassi, neo Vice Presidente di Kiko.“Sono molto contenta di entrare a far parte di questa squadra. Amo intraprendere nuove sfide -dice Cristina Scocchia- e non vedo l’ora di lavorare al fianco di un imprenditore che ha saputo innovare il mercato della cosmetica, cavalcando e anticipando i trend di consumo del settore beauty. Kiko Milano è una perla della cosmetica made in Italy, che voglio contribuire a far crescere ancora di più”.