KIM ISPEZIONA FABBRICA GOMME PER TRASPORTO MISSILI

3 dicembre 2017- 21:48

Pyongyang, 3 dic. (AdnKronos/Xinhua) - Il leader coreano Kim Jong-Un ha visitato una fabbrica che produce pneumatici per i lanciatori di missili. Kim ha ringraziato i lavoratori dell'impianto di Amnokgang, a Pyongyang, per aver seguito "gli auspici del partito" e sviluppato "nuovi pneumatici di grande taglia pronti per i lanciatori di missili balistici", riferisce l'agenzia stampa ufficiale Kcna. I media di Stato non hanno specificato la data della visita di cui sono state diffuse le foto, ma in genere tali notizie vengono rese note il giorno successivo all'evento. La settimana scorsa, Kim ha personalmente dato il via al test di un missile balistico intercontinentale Hwasong-15, che sarebbe in grado di raggiungere l'intero territorio degli Stati Uniti.