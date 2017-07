KIM SPARA UN ALTRO MISSILE E ROVINA IL 4 LUGLIO AGLI USA

4 luglio 2017- 08:37

Pyongyang, 4 lug. (AdnKronos/Dpa) - Nuova provocazione della Corea del Nord: il regime di Pyongyang ha lanciato questa mattina un missile balistico nel mar del Giappone e anticipato che farà "un annuncio importante". Secondo il portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga, il vettore è finito nella zona economica esclusiva, dopo un volo di circa 40 minuti. "La Corea del Nord - ha riferito lo Stato maggiore sudcoreano, citato dall'agenzia di stampa Yonhap - ha sparato un missile balistico non identificato dalla zona di Banghyon, nella provincia settentrionale di North Pyongan, intorno alle 9.40" ora locale. Intanto, la stessa agenzia di stampa di Seul, citando la radio nordcoreana, ha reso noto che alle 8.30 ora italiana ci sarà "un importante annuncio" di Pyongyang. Informato del nuovo test missilistico nordcoreano, avvenuto mentre gli Stati Uniti celebrano il giorno dell'indipendenza, Donald Trump ha affidato a due tweet la sua reazione. "Difficile credere che Giappone e Corea del Sud sopporteranno questo ancora per molto - ha scritto il presidente americano - Forse la Cina farà una mossa pesante sulla Corea del Nord per mettere fine a questo nonsenso una volta per tutte". Poi, in un riferimento al leader nordcoreano Kim Jong un, che non cita esplicitamente, Trump domanda: "Ma questo tizio non ha nient'altro di meglio da fare nella vita?".L'ultimo test condotto dalla Corea del Nord "dimostra chiaramente la minaccia crescente" rappresentata dal regime di Pyongyang. Così il premier giapponese Shinzo Abe ha commentato l'ennesima provocazione del 'regno eremita': "Ancora una volta la Corea del Nord ha eseguito un lancio missilistico. Questo dimostra che ignora i ripetuti avvertimenti della comunità internazionale". Dal canto suo, il portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga, ha denunciato "i ripetuti atti provocatori" di Pyongyang, che sono "totalmente inaccettabili".