24 gennaio 2019- 07:37 Kim-Trump, nuovo vertice

Pyongyang, 24 gen. (AdnKronos/Dpa) - Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha ordinato di avviare i preparativi per un secondo incontro al vertice con il presidente americano Donald Trump che dovrebbe tenersi il mese prossimo.Kim - riporta l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna - "ha espresso grande soddisfazione" dopo aver ricevuto una lettera personale di Trump e ha rimarcato "l'inusuale determinazione" del leader della Casa Bianca a celebrare un nuovo incontro per discutere di denuclearizzazione della penisola coreana. Kim - riferisce la stessa fonte - crede "nel modo positivo di pensare del presidente Trump" e dice che "attenderà con pazienza e con fiducia i progressi" che verranno compiuti "passo dopo passo, assieme agli Stati Uniti, in direzione dell'obiettivo".