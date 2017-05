KJAFLKDJFLSA

4 maggio 2017- 18:20

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Ho molto spesso condiviso le opinioni di Roberto Saviano, che va ascoltato e rispettato anche quando non si condivide. Mi è anche capitato di difenderlo da attacchi vergognosi sicuramente rivoltigli per il coraggio nel disvelare al mondo intrecci e drammatiche realtà della criminalità organizzata". Lo dichiara Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione Giustizia della Camera."Per la stima sincera che nutro nei suoi confronti, mi sento di dirgli che i suoi giudizi sul Pd come partito di destra, per le posizioni tenute sulla legittima difesa e sul decreto sicurezza sono sommari e superficiali. Ho seguito da vicino la riforma della legittima difesa e quanto approvato dalla Camera tiene insieme, secondo me, l'esigenza della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità con la necessità di dare risposte che siano però nel solco della civiltà giuridica e costituzionale e non della barbarie", osserva."Spero che Saviano possa avere modo di leggere bene i testi. Se non fosse stato così, non si capisce perché i partiti della (come li definirebbe Saviano) 'peggior destra' come Lega e Fratelli d'Italia abbiano non solo votato contro la legge sulla legittima difesa, ma lo abbiano fatto riversando sul Pd ogni sorta di insulti ed epiteti demagogici, solo per cavalcare e suscitare le paure, reali o percepite”, conclude Verini.