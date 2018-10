19 ottobre 2018- 10:02 Klm: firma due memorandum con Xiamen Airlines e Ctrip.com

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - Klm firma due memorandum d'intesa con due strategici partner cinesi, Xiamen Airlines e Ctrip.com. a sottoscriverli Pieter Elbers, presidente e ceo della compagnia, alla presenza del Premier Cinese Li Keqiang e del Primo Ministro Olandese Mark Rutte. La sottoscrizione dei due MoU sottolinea, afferma Klm in una nota, l’importanza del Business Forum a cui hanno partecipato Cina e Olanda riguardante la Cooperation on High-tech Innovation and Sustainable Connectivity, svoltosi di recente all’Aia. Il primo MoU è stato siglato con Xiamen Airlines relativo ad un contratto di manutenzione per i motori 737 Max Leap in loro dotazione. Il secondo è stato siglato con Ctrip, una tra le agenzie di viaggio online leader al mondo con oltre 300 milioni di utenti. Network, tecnologia e innovazione hanno sempre giocato un ruolo di grande rilevanza per Klm, sottolinea la compagnia, per offrire continuamente, ai propri clienti, la possibilità di organizzare il proprio viaggio più semplicemente e esperienze di volo indimenticabili.Klm è stata la prima compagnia aerea occidentale ad approdare in Cina nel 2014, offrendo un servizio su WeChat e Weibo, inoltre, nel 2016, ha aperto il suo primo accesso per la vendite dei ticket su Alitrip (Fliggy). Sia la Cina sia l’Olanda sono ben collegate grazie alla presenza di Klm e delle relative compagnie partner, servendo 8 destinazioni non-stop da Amsterdam verso la Cina e viceversa, con 67 voli settimanali, collegando oltre 50 destinazioni Cinesi grazie all’accordo in codesharing di Klm registrando oltre 1,6 milioni di passeggeri all’anno.