KONE INSIEME A FIABA PER L'ACCESSIBILITà, PREMIO A FUTURI PROGETTISTI

7 giugno 2017- 16:13

Roma, 7 giu. - (AdnKronos) - Un premio ai progettisti di domani per fare dell’accessibilità e del diritto alla piena mobilità uno standard condiviso e pienamente applicato. È questo lo spirito con cui Kone - azienda leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di soluzioni per la mobilità urbana e domestica - sostiene la quinta edizione del concorso “I futuri geometri progettano l'accessibilità”, promosso da Fiaba e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), in collaborazione con il Miur. La competizione coinvolge 26 classi degli Istituti Tecnici indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio di tutto il territorio nazionale, che sono stati chiamati a realizzare un progetto di abbattimento di barriere architettoniche in tre diverse categorie, spazi urbani, edifici pubblici e scolastici e strutture per il tempo libero, rispettando la normativa vigente in materia di accessibilità e seguendo la PdR/UNI "Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design". Una sfida, si legge in una nota, che ha l’obiettivo di stimolare un processo di ricerca e azione utile per formare alunni e professori sul tema dell'accessibilità globale. Il riconoscimento di Kone va al progetto promosso dall’Isiss “Tonino Guerra” di Novafeltria intitolato “Universal Hero Design per Novafeltria”: un intervento immaginato per il centro storico della cittadina romagnola e nato dall’idea che spesso superare le barriere architettoniche è proprio un’impresa degna di un supereroe. Il progetto è premiato proprio per l’approccio olistico tenuto dai giovani progettisti che hanno integrato diverse soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui tappeti mobili e piattaforme elevatrici.“Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di collaborare con FIABA e con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per sostenere questa iniziativa, in quanto riteniamo che puntare sui giovani e sui professionisti di domani sia la scelta vincente per creare vera innovazione - commenta Angelo Bosoni, Amministratore Delegato di Kone S.p.A. aggiungendo che “per Kone l’accessibilità è un tema importantissimo in quanto sempre più spesso le persone, siano esse con ridotta mobilità o meno, devono confrontarsi con barriere architettoniche, a volte anche all’interno delle proprie abitazioni. La sfida che vogliamo cogliere è quella di offrire soluzioni innovative e alla portata di tutti non solo per garantire una completa mobilità a tutti, ma anche per offrire comfort e valorizzazione dei propri immobili”.Da oltre un secolo Kone ha l’obiettivo di offrire alle persone le migliori soluzioni per i propri spostamenti, sviluppando prodotti che consentono di muoversi in modo sicuro, confortevole e senza attesa. Le soluzioni Kone per l’accessibilità sono studiate per offrire il massimo della semplicità unita ad un servizio sempre attento alle esigenze e ai bisogni del singolo individuo, tanto nelle abitazioni private quanto in uffici, negozi e qualsiasi altro luogo distribuito su più livelli.