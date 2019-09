30 settembre 2019- 14:11 L. elettorale: Ciambetti (Veneto), 'depositata in Cassazione proposta referendum (2)

(AdnKronos) - “La Costituzione - aggiungono - prevede che la richiesta di referendum venga approvata da almeno cinque Consigli regionali: oggi a Roma le Regioni erano otto, ben oltre il limite previsto dalla Carta, in rappresentanza delle diverse zone d’Italia, e questo elemento non può che rafforzare il senso della richiesta. Ora i tempi si fanno serrati: aver depositato entro il 30 settembre la richiesta consentirebbe di indire il referendum entro la prossima primavera”.“La voce va restituita ai cittadini italiani - ribadiscono Ciambetti e Montagnoli - affinché si possano pronunciare democraticamente sulle regole del gioco e soprattutto per favorire la nascita di un sistema elettorale maggioritario: l’elettore deve conoscere subito il nome di chi lo governa e di chi rappresenta l’opposizione, fin dalla chiusura delle urne, senza incertezze e senza perdite di tempo”.