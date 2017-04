L. ELETTORALE: ORLANDO, LARGHE INTESE CONTRARIE A INTERESSE PAESE

29 aprile 2017- 13:27

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Io non faccio previsioni sul calendario, dico una cosa molto semplice: si può andare a votare quando c'è una legge elettorale che non sia un inganno come quella attuale, che porta alle larghe intese. E le larghe intese sono contrarie all'interesse del Paese e degli italiani". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia e candidato alle primarie Pd, a margine di un evento a Villa Borghese "L'alternativa alle larghe intese con questa legge elettorale è l'instabilità e il voto nell'arco di un tempo brevissimo. Anche questo -ha evidenziato- non è nell'interesse del Paese".