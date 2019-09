17 settembre 2019- 15:41 L. elettorale: Zaia, 'giusta richiesta Salvini di referendum'

Venezia, 17 set. (AdnKronos) - "Il provvedimento e' scritto e pensiamo di portarlo in aula il 24 settembre, cosi' come era previsto e in linea con le tempistiche richieste. Condividiamo questa sfida perchè e' sacrosanto che chi prende più voti vada a governare. Non c'e' niente di più giusto. Cosi' come avviene nelle elezioni regionali, non capisco perchè a livello nazionale non possa essere così". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia commentando la proposta di referendum per modificare la legge elettorale fatta dal leader della Lega, Matteo Salvini.