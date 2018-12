1 dicembre 2018- 20:13 La Juve espugna il Franchi

Firenze, 1 dic. (AdnKronos) - La Juventus espugna il Franchi di Firenze battendo 3-0 la Fiorentina. Tredicesima vittoria stagionale per i bianconeri, che battono per 3-0 i viola al grazie ai gol di Bentancur al 31', capitan Chiellini al 69' e Ronaldo su rigore al 79'. Il successo in trasferta porta la capolista a 40 punti in classifica, +11 sul Napoli impegnato lunedì a Bergamo con l'Atalanta, primo ko casalingo in campionato per la Fiorentina che resta ferma a 18.La partita regala subito una emozione, al 2' gran botta dal limite dell'area di Benassi, il diagonale del centrocampista viola sorvola la traversa. La Juventus fa la partita ma la squadra di Pioli è pronta a colpire con rapide ripartenze, al 14' è Milenkovic di testa a impensierire Szczesny. Un minuto più tardi punizione dal limite per i bianconeri con Dybala, la conclusione dell'argentino si spegne sulla barriera. Punizione invitante anche per la Fiorentina, se ne incarica Biraghi ma la conclusione si infrange sulla barriera. Partita di sacrificio per i padroni di casa che giocano ad altissimi ritmi per tenere testa ai campioni d'Italia, al 22' Edimilson Fernandes pressa Chiellini, ne deriva una carambola che Szczesny blocca in presa alta. Proteste della Juventus al 24' per un fallo di mano di Biraghi che in scivolata bassa tocca un cross di De Sciglio, Orsato dopo aver consultato il Var concede solo calcio d'angolo. Al 31' la Juventus passa in vantaggio: dopo un fraseggio con Dybala, Bentancur entra in area, spiazza con una finta di corpo il difensore in marcatura e di sinistro infila in diagonale Lafont. Per il centrocampista uruguaiano si tratta della seconda marcatura in campionato. La reazione viola è immediata: incursione di Chiesa contenuta dalla retroguardia bianconera. Poco dopo mani tra i capelli per Simeone, l'argentino non trova per un soffio la deviazione vincente sotto porta su un tiro di Benassi sporcato da un difensore. Sull'altro fronte tiro a giro di Ronaldo e palla che sfiora il palo sinistro difeso da Lafont. Ci prova da fuori Chiesa, la sfera termina tra le braccia di Szczesny. La Juve non sta a guardare: al 38' destro di Cancelo di poco fuori. La partita è vivace con azioni da una parte e dall'altra. Sinistro dal limite di Dybala, Lafont si distende in tuffo e riesce a respingere. E' ispirato l'argentino che prova ad entrare in area con una serpentina ma viene fermato fallosamente da Edmilson al limite, la conseguente punizione non viene sfruttata da Ronaldo.La ripresa comincia con un tentativo dalla distanza di Benassi, il destro non trova però lo specchio della porta. Gerson per Chiesa, l'attaccante da posizione defilata tenta il tiro con il portiere ospite attento sul primo palo. Al 57' occasione per i toscani, Biraghi mette al centro un pallone basso e teso ma Vitor Hugo non riesce a indirizzare a rete. La Fiorentina preme sull'acceleratore a caccia del pari, al 61' tiro a giro di Chiesa su cui Szczesny fa buona guardia. Replica della Juventus: punizione pennellata da Ronaldo che Lafont devia in angolo. Si dispera al 66' il pubblico del Franchi quando Veretout con un preciso tiro al volo rasoterra si vede negare la gioia del gol da Szczesny. Al 69' il raddoppio bianconero, su cross scaturito da un azione da calcio d'angolo si avventa Chiellini che in scivolata tocca verso la porta, interviene Lafont che intercetta ma non blocca e la palla si insacca. L'arbitro dopo aver controllato il Var per una presunta posizione irregolare di Ronaldo sotto porta convalida. Il capitano juventino può esultare per una rete che in Serie A gli mancava da 2 anni. Conclusione della Fiorentina con Gerson, il diagonale è fuori. Al 79' la gara è virtualmente chiusa, Orsato fischia un fallo di mano a Edimilson. Sul dischetto va Ronaldo che opta per la conclusione potente che supera il portiere viola, per CR7 è la decima marcatura in campionato. La gara si avvia verso la conclusione, da segnalare un ultimo tentativo della Fiorentina con Milenkovic con Szczesny che blocca.