26 dicembre 2018- 17:53 La Lazio sbanca Bologna

Roma, 26 dic. (AdnKronos) - La Lazio sbanca il Dall'Ara superando 2-0 il Bologna e facendo un passo avanti importante nella corsa Champions. Battuta d'arresto della Fiorentina al Franchi contro il Parma, ko del Genoa di Prandelli a Cagliari e successo per 2-0 della Sampdoria contro il Chievo. Sono questi, assieme al 2-2 della Juventus in casa dell'Atalanta, i risultati delle sfide valide per la 18esima giornata di Serie A disputate alle ore 15. Va a Simone Inzaghi il derby col fratello Filippo. La Lazio passa a Bologna 2-0 staccando il Milan nella corsa al quarto posto con 31 punti. I biancocelesti la sbloccano alla mezz'ora, sul corner battuto da Luis Alberto è Luiz Felipe a svettare di testa in area infilando Skorupski. Nel finale di gara su angolo battuto da Luiz Felipe è Lulic a raddoppiare facendosi trovare pronto all'appuntamento con il gol a centro area. Nona sconfitta stagionale per i rossoblù in campionato e terzultimo posto con 13 punti.Dopo la gioia per la prima affermazione in trasferta in stagione contro il Milan, la Fiorentina si allontana dal treno Champions incappando in una sconfitta per 1-0 al Franchi contro il Parma. E' Inglese allo scadere del primo tempo a firmare il successo dei ducali che non vincevano in campionato dal 25 novembre. La squadra di Pioli resta in 10 al 65' per l'espulsione di Vitor Hugo. La classifica vede i viola fermi a 25 punti, gli stessi dei ducali.Dopo il successo contro l'Atalanta a Marassi il Genoa di Prandelli deve capitolare nella difficile trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 1-0. Isolani in vantaggio nel recupero della prima frazione grazie a un gran gol di Farias che si coordina e al volo beffando Radu. Il Cagliari cancella la sconfitta dell'Olimpico con la Lazio per 3-1 muovendo la classifica e portandosi a 20 punti, uno in più del Genoa.Sorride la Sampdoria che a Marassi trova la vittoria numero 7 in campionato superando 2-0 il Chievo. Si decide tutto nella ripresa, al 47 Quagliarella raccoglie un cross fuori area e supera Sorrentino. Al 60' il raddoppio blucerchiato firmato da Ramirez. La squadra ligure sale a 29 punti, fanalino di coda il Chievo fermo a 5.