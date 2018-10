7 ottobre 2018- 10:42 La Posta: Schwaller, ricerca nuovo Ceo difficile, pesa pressione pubblica

Zurigo, 7 ott. (AdnKronos/Ats) - La ricerca del nuovo Ceo del gruppo svizzero La Posta si sta rivelando difficile. Ad affermarlo è il presidente del Cda, Urs Schwaller, secondo cui la scelta è ostacolata dalla pressione pubblica cui è confrontata la funzione e dal limite di un milione di franchi svizzeri per il salario."Diversi interessati mi dicono che si tratta di un compito interessante: si chiedono però anche se intendono sopportare la pressione dei media e del mondo politico", sottolinea Schwaller in un'intervista pubblicata oggi dalla Nzz am Sonntag. "Se vogliono cioè essere trascinati in piazza una volta alla settimana". La Posta necessita di qualcuno che comprenda le necessità del servizio di base, ma che nel contempo accompagni la trasformazione digitale dell'azienda, sostiene l'ex consigliere di stato e consigliere agli stati Ppd friburghese . "Non vogliamo assumere qualcuno che punti solo a un risanamento, magari a scapito del personale", aggiunge.Lo stipendio è troppo basso, vista la sfida? "Il salario è effettivamente un tema di discussione", risponde il 65enne. "Abbiano una direttiva della Confederazione - massimo un milione di franchi all'anno - e la rispetteremo". Schwaller dice di sperare comunque di poter disporre a fine anno di un elenco di nomi sulla cui base poi decidere. L'ex Ceo del gruppo La Posta, Susanne Ruoff ha presentato a giugno le dimissioni con effetto immediato, travolta dallo scandalo delle manipolazioni contabili presso AutoPostale.