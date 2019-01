28 gennaio 2019- 14:36 L'addio di Ferragni all'amico Alessio

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Spero che trovi la tua pace Alessio". Poche parole, ma piene di affetto da Chiara Ferragni su Instagram per dire addio all'amico ed ex manager, morto in un incidente sull'A4. "Stamattina stavo dando da mangiare al mio piccolo, bevendo un caffè con un'amica in quella che sembrava una normale mattinata a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente". "Non riesco a trovare parole per esprimere quanto sia scioccante per me. Una volta eravamo molto affiatati e lavoravamo insieme a tempo pieno, poi, alcuni anni fa, abbiamo preso strade diverse" scrive la fashion blogger. Il 34enne Alessio Sanzogni era molto conosciuto per aver contribuito al successo di Chiara Ferragni come general manager di The Blonde Salad. Laureato allo Iulm di Milano, a 24 anni è entrato alla maison Louis Vuitton, ma la vera svolta nella sua carriera c'è stata nel 2013 con il lavoro insieme alla Ferragni. Tre anni dopo creerà la sua società di digital marketing Ispiry e oggi il tragico epilogo con l'incidente sull'A4. "Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci dicevamo. Abbiamo parlato e ci siamo inviati messaggi, ma non siamo andati in profondità con i discorsi" rimarca l'imprenditrice. "Non importa cosa succede nella tua vita, sii sempre consapevole di rendere speciali le persone a cui tieni" conclude.