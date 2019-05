27 maggio 2019- 19:25 L'allarme di Fitoussi sullo spread

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Lega attenta ad introdurre la flat tax: l'Italia potrebbe "ripiombare nell'incubo dello spread". Così all'Adnkronos l'economista Jean Fitoussi, docente di Economia allla Luiss di Roma e all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi, Sciences Po, il giorno dopo il voto per le europee che ha visto un rafforzamento della Lega, aprendo con ogni probabilità il varco a un peso maggiore dei cavalli di battaglia del Carroccio (flat tax in primis) nell'agenda del governo con i Cinque Stelle."Se il rafforzamento della Lega portasse all'introduzione della flat tax sarebbe un grande problema per i conti italiani - sottolinea Fitoussi - perché la flat significa più deficit e quindi ritornare nell'incubo dello spread. Ne sono certo"."All'Europa - aggiunge - non piacciono i disavanzi, è evidente, dunque la flat tax tornerebbe a far rialzare i livelli di spread".