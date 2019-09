30 settembre 2019- 14:49 Lampedusa: aliscafi prorogati sino al 31 ottobre

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Abbiamo prontamente recepito la richiesta che ci è giunta dal sindaco Totò Martello e dagli abitanti delle Isole Pelagie stabilendo la proroga del servizio di collegamento veloce sulla tratta Lampedusa-Linosa fino al 31 ottobre 2019". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Il governo Musumeci ha prorogato i collegamenti in aliscafo tra le due isole, impegnando oltre 300mila euro per sostenere la spesa."La Regione - ha aggiunto Falcone - sta assicurando costantemente la propria vicinanza a Lampedusa e Linosa. Intendiamo garantire una mobilità efficiente e rapida anche in questa coda d'estate, un servizio voluto dal governo Musumeci per rafforzare i collegamenti al servizio dei residenti, ma anche in tal modo sostenendo il turismo".