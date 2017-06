LAMPEDUSA: BLACK OUT SULL'ISOLA E LO SCRUTINIO VIENE SOSPESO

12 giugno 2017- 01:52

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Black out momentano a Lampedusa e lo scrutinio è stato sospeso per circa 20 minuti. L'isola è rimasta al buio per un problema elettrico e lo spoglio delle schede è stato interrotto in attesa che tornasse la luce. L'energia elettrica è tornata solo pochi minuti fa.