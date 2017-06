LAMPEDUSA: LOTTI, PER INAUGURAZIONE CAMPO PORTEREMO LA NAZIONALE DI CALCIO

7 giugno 2017- 15:17

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno di festa, i politici passano ma questo impianto resterà alla comunità lampedusana". Con queste parole il ministro dello Sport Luca Lotti ha dato il via alla posa della prima striscia di prato del nuovo campo dell'isola. Il ministro ha dato via al progetto 'The Bridge - Un ponte per Lampedusa', annunciando che "a settembre i lavori dovranno essere conclusi". "Questo campo è un fiore all'occhiello - dice Lotti - perché nessuna cosa al mondo unisce e favorisce l'integrazione come lo sport". E ha annunciato che per l'inagurazione "porteremo la Nazionale" di calcio Poi un bambino lampedusano e un minore del centro d'accoglienza hanno calciato il pallone verso la porta difesa dallo stesso Lotti.