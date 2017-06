LAMPEDUSA: NICOLINI, CON IL CAMPO SPORTIVO SI AVVERA SOGNO PER I GIOVANI

7 giugno 2017- 15:09

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Oggi è una giornata importante perché si realizza un sogno che i ragazzi di Lampedusa hanno sempre avuto e nel frattempo sono invecchiati...". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, sindaca di Lampedusa, commentando la posa della prima striscia di prato del nuovo campo dell'isola, alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti. Il ministro ha dato via al progetto 'The Bridge - Un ponte per Lampedusa'. A settembre i lavori dovranno essere conclusi, come ha detto Lotti. "E' una operazione di grande significato - aggiunge Nicolini - un ponte per Lampedusa, investimenti privati, opera completamente ecosostenibile, con un prato naturale e artificiale che si innaffierà con acqua di mare".