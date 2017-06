LAMPEDUSA: NICOLINI, LA MIA SCONFITTA? SI è DECISO DI TORNARE INDIETRO (3)

12 giugno 2017- 19:30

(AdnKronos) - "Oggi Lampedusa e Linosa sono cresciute nel turismo più di ogni altra località turistica italiana e siciliana, hanno sconfitto la condizione emergenziale degli sbarchi e sono diventate un faro nell’Europa dei muri e nel cimitero Mediterraneo, un esempio di coraggio e umanità - aggiunge ancora Giusi Nicolini - Nel corso di questi 5 anni abbiamo attraversato la storia e indicato il futuro, denunciando la responsabilità dell’Europa per le troppe stragi di vite umane in mare".E ricorda: "Qui sono arrivati Il Papa, il Presidente della Repubblica, due Presidenti del Consiglio, il Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Parlamento Europeo. Alcuni si sono inchinati davanti alle bare del 3 ottobre, altri davanti al coraggio di queste popolazioni".Per concludere: "Oggi le nostre isole sono conosciute, pensate, amate in tutto il mondo e i bambini e i giovani di Lampedusa avranno presto un campo di calcio realizzato con fondi privati come gesto di solidarietà verso gli abitanti di queste isole di frontiera".