23 settembre 2019- 17:14 Lampedusa: sindaco, 'disservizi nei voli Dat, intervengano Enac e Regione'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - “Se la Dat Airlines non è in grado di garantire il collegamento aereo fra Lampedusa, Palermo e Catania, si cambi compagnia individuandone una che può mantenere gli impegni”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa segnalando numerosi episodi di disservizi da parte della compagnia aerea Dat Airlines (alla quale è stata affidata la tratta sociale) che si sono ripetuti anche negli ultimi giorni e che hanno determinato ritardi e cancellazione di voli. “Ogni volta ce n’è una – aggiunge Martello – di recente sembra anche che ci siano stati anche problemi con la documentazione degli aeromobili. Per Lampedusa è determinante poter contare su collegamenti certi e su aerei efficienti e dal momento che queste sono tratte sociali a mio avviso, alla luce dei continui disservizi, ci sono gli estremi per valutare inadempienze contrattuali da parte della Dat: chiedo quindi all’Enac ed all’assessorato regionale alle Mobilità e Trasporti di intervenire e valutare l’opportunità di affidare il servizio ad un’altra compagnia”.