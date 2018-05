2 maggio 2018- 07:24 Lampi, fulmini e burrasca

(AdnKronos) - Settimana con lampi, fulmini e burrasca sull'Italia. Con l'arrivo del ciclone mediterraneo da oggi l'atmosfera diventerà via via più instabile e carica di contrasti termici rilevanti, dovuti sia all'afflusso di correnti più fresche in quota che a quello di correnti più calde nei bassi strati. Su molte regioni italiane - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - si potranno sviluppare temporali forti e con rischio di grandinate, laddove la colonna d'aria risulterà essere più instabile e ci sarà più energia a disposizione.Ecco nel dettaglio l'analisi degli esperti: MERCOLEDÌ - Temporali forti in Sardegna con locali grandinate su cagliaritano (anche a Cagliari), Ogliastra, coste dell'olbiense, del nuorese e del sassarese. Temporali forti in provincia di Enna, molto forti su Palermo e provincia, Trapani e provinca, sull'agrigentino e in serata su bellunese, trevigiano, a Napoli, Latina e sul casertano.GIOVEDÌ - Forte maltempo su tutto il Lazio come a Roma, sulla Campania (anche a Napoli), nelle Marche dall'ascolano verso il resto della regione, sull'Emilia Romagna e in Toscana forte maltempo sul grossetano, entro sera anche su rodigino e trapanese.VENERDÌ - Ancora forte maltempo con temporali e grandinate sul Lazio, ancora una volta a Roma, sulla Sardegna, in Emilia Romagna fino a Bologna, Modena, Reggio Emilia, anche a Rimini, ancora sul rodigino fin verso il padovano meridionale e infine sulla Lombardia e sui rilievi del Veneto.WEEKEND - Anche nel weekend l'attivita temporalesca risulterà forte con temporali diffusi ancora una volta al Centro, in Sardegna e più sparsi al Nord.