L'AQUILA: BELLANOVA, INNOVAZIONE E RICERCA VOLANO PER RILANCIO TERRITORIO

8 giugno 2017- 18:25

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Ho toccato con mano, questa mattina, l’eccellenza, l’innovazione, ma anche la passione e il talento per la ricerca avanzata, quella che fa dell’Italia un competitor a livello globale in settori ad elevatissimo contenuto tecnologico. E questo nella cornice di una città, L’Aquila, che non solo sta, giorno dopo giorno, rinascendo affrontando la ricostruzione come occasione di sviluppo e rigenerazione; ma si pone come vero e proprio hub della ricerca scientifica". Così il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, questa mattina nel capoluogo abruzzese per conoscere da vicino i progetti su cui è impegnata la Regione Abruzzo insieme con l’Università de L’Aquila, l’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), il Polo per l’Innovazione e l’automotive in partnership con le più grandi realtà private nei settori interessati. "Si tratta -spiega- di progetti che sono un fiore all’occhiello per la nostra ricerca e che rientrano a pieno titolo nelle tematiche individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (S3) e da Industria 4.0, in quanto focalizzate su aree di sviluppo ad altissimo contenuto tecnologico quali: E-Health e diagnostica avanzata, sistemi di trasporto intelligente (ITS), aerospazio e infrastrutture di ricerca sulle Tlc e servizi collegati".