L'AQUILA: BELLANOVA, INNOVAZIONE E RICERCA VOLANO PER RILANCIO TERRITORIO (2)

8 giugno 2017- 18:25

(AdnKronos) - Tutte tecnologie, aggiunge, "non solo con ampie possibilità di ricadute su altri comparti industriali, ma anche sul miglioramento effettivo della vita quotidiana di cittadini e imprese: penso ai benefici in tema di mobilità sostenibile e gestione di altri servizi con le reti 5g, o alle opportunità di sviluppo della connettività a banda ultra larga, ai sistemi di geolocalizzazione". Una grande e preziosa opportunità, ribadisce Bellanova, "che ha anche visitato la sede di Thales Alenia Space, di rilancio del territorio, che così ritorna alla vita, economica e culturale grazie anche alla importante attività dell’Università. Il Governo è impegnato non solo a sostenere queste importanti realtà, patrimonio da valorizzare di tutto il Paese, ma anche a sviluppare e ottimizzare sempre più le partnership pubblico-privato, occasioni feconde di crescita e di progresso".