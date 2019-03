14 marzo 2019- 20:57 **L'Aquila: Crimi, 'sindaco non scarichi su governo responsabilità**

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Accolgo con dispiacere la notizia delle dimissioni del sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi. Ma lo invito a non scaricare sul governo responsabilità che non ci appartengono". Lo dichiara Vito Crimi, sottosegretario per la ricostruzione post Terremoto. "Proprio ieri ho personalmente garantito che la prossima settimana sarà varato il decreto sisma, il quale prevede un finanziamento di 10 milioni di euro a copertura delle minori entrate del comune aquilano. Spero che la scelta del sindaco non sia una scusa per nascondere i problemi di maggioranza interna all'amministrazione locale”.