20 febbraio 2019- 19:44 Latte: Agrinsieme, lavorare per programmazione smaltimento eccedenze (2)

(AdnKronos) - Per Agrinsieme, "vanno anche rilevate in dettaglio le consegne, le produzioni e le importazioni di tutto il latte e di tutti i prodotti lattiero-caseari, compresi i semilavorati, con lo scopo di ottenere un quadro completo e trasparente della produzione e delle importazioni, indispensabile per una programmazione produttiva efficace e credibile. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale il ruolo del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, nel quale già attualmente sono rappresentati gli allevatori, valutando anche l’assegnazione delle quote produttive in capo agli stessi".Tali misure, rilevano, "contribuirebbero peraltro a ristabilire un rapporto equilibrato tra gli operatori della filiera, condizione imprescindibile per migliorare le relazioni contrattuali”, ha aggiunto il coordinamento, spiegando che “queste e altre proposte di intervento verranno discusse domani al Tavolo di Filiera al Mipaaft; tale Tavolo deve vedere la partecipazione di tutte le componenti, al fine di un completo coinvolgimento e di una reale condivisione delle strategie, e deve essere convocato con cadenza periodica".Il comparto ovicaprino nazionale, ricorda Agrinsieme, "conta oltre 7 milioni di capi; nella sola Sardegna, dove si concentrano le maggiori attività, si contano quasi 12 mila aziende, con un patrimonio che ammonta a oltre 3 milioni di capi, per una produzione media annua che nell’annata 2017-2018 è stata di 330 milioni di litri di latte ovino, la gran parte dei quali utilizzati per la produzione di Pecorino Romano DOP".