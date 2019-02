26 febbraio 2019- 13:17 Latte: Centinaio, 'episodio gravissimo, tavolo dimostrazione nostro impegno'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Quello che è accaduto questa mattina è un episodio gravissimo. Nell'ultimo tavolo di filiera con i pastori sardi, la scorsa settimana a Roma, ero stato molto chiaro: non erano più tollerabili episodi di violenza e intimidazione. Le proteste sono legittime ma non devono sfociare nell'illegalità". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, in merito all'assalto armato ad una autocisterna, poi anche incendiata,avvenuto nelle prime ore di oggi nel sassarese. "Noi ce la stiamo mettendo tutta per risolvere i problemi. Stiamo lavorando per dare una speranza a tutti coloro che vivono di latte ovino-caprino. Il tavolo di oggi ne è la dimostrazione", sottolinea Centinaio.