22 febbraio 2019- 20:16 Latte: Di Maio a pastori, 'non dico 'risolvo tutto in 48 ore', non vi prendo in giro'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Ci sono anche io con i pastori sardi ma io non vi vengo a prendere in giro dicendovi che in 48 ore risolvo tutto. E sono il ministro dello Sviluppo economico". Lo ha detto Luigi Di Maio a Cagliari riferendosi alle parole di Matteo Salvini sulla vicenda dei pastori sardi.