7 marzo 2019- 11:04 Latte: Federdistribuzione, in primi 10 giorni campagna vendite Pecorino +30%

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Le vendite di pecorino romano sono aumentate di oltre il 30% nei primi dieci giorni dall'avvio della campagna di valorizzazione del Pecorino Romano e degli altri prodotti con il latte sardo. E' quanto rileva in un comunicato Federdistribuzione che ha lanciato lo scorso 23 febbraio una campagna il cui claim è 'C’è un solo modo per difendere i prodotti fatti con il latte sardo: mangiarli' nelle migliaia di punti vendita delle imprese associate a Federdistribuzione collocati su tutto il territorio nazionale. All’iniziativa hanno aderito Auchan Retail, Bennet, Carrefour, Despar, Esselunga, Famila, Gruppo Végé, Iper, Italmark, Magazzini Gabrielli, Pam-Panorama, Selex e Unes.A dieci giorni di distanza dall’avvio, rileva Federdistribuzione, "possiamo dire che le vendite di pecorino romano sono aumentate di oltre il 30% e che complessivamente le insegne che hanno partecipato alla campagna hanno venduto 52 tonnellate di questo prodotto. Dinamiche in crescita significativa si sono sviluppate anche per gli altri prodotti a base di latte sardo"."Vogliamo ringraziare i nostri clienti, che hanno aderito all’iniziativa delle aziende di Federdistribuzione con grande partecipazione, dimostrandosi vicini alle condizioni di difficoltà degli allevatori sardi - commenta Claudio Gradara, Presidente di Federdistribuzione - Da sempre le nostre imprese associate valorizzano i prodotti locali e le eccellenze del made in Italy e anche questa volta abbiamo voluto seguire questa strada e dare un contributo per affrontare una situazione di crisi che rischia di mettere in ginocchio una di queste eccellenze. Far meglio conoscere i prodotti e sostenerne i consumi è la soluzione migliore per dare una via d’uscita alla crisi attuale che non sia solo di breve periodo ma apra ad una via d’uscita più strutturale".