10 febbraio 2019- 14:19 Latte: Martina, 'governo convochi subito tavolo al ministero'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Alle immagini che stiamo vedendo in questi giorni dalle strade della Sardegna, dove i pastori esasperati sono arrivati a rovesciare il latte per chiedere prezzi equi, nessuno può rimanere indifferente". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina."Come abbiamo costruito una soluzione per il latte vaccino negli anni scorsi, ora il governo deve occuparsi subito di loro, convocandoli immediatamente a un tavolo al ministero. Vendere sotto i costi di produzione non è accettabile. Due proposte che rivolgiamo subito al governo sono la creazione di un Fondo latte ovino da almeno 25 milioni di euro, come abbiamo fatto noi appunto per il latte bovino negli ultimi anni, e un patto di filiera per il pecorino che parta dai costi di produzione stimati”.