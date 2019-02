10 febbraio 2019- 14:19 Latte: Martina, 'governo convochi subito tavolo al ministero' (2)

(AdnKronos) - "Serve un tavolo nazionale da convocare subito -prosegue Martina- e azioni concrete. È un problema complesso, che negli anni scorsi noi abbiamo affrontato. Nel 2017 il prezzo era sceso a 60 centesimi al litro e allora abbiamo compiuto alcune scelte, come gli aiuti diretti agli allevatori e l'introduzione del pegno rotativo che consente ai produttori di avere più facilmente finanziamenti in banca e non trovarsi a svendere il prodotto. Nel 2018 il prezzo alla stalla era risalito a 85 centesimi. Poco, rispetto al prezzo del formaggio che nello stesso periodo era aumentato del 102 per cento. Ora un nuovo crollo". "Bisogna evitare speculazioni e riportare equità. Non solo a parole. Anche perché da un governo che ha dimenticato completamente l'agricoltura e l'allevamento nella legge di bilancio non ci possiamo aspettare molto. Ma noi due proposte operative le facciamo. In attesa che qualcuno a Roma batta un colpo”.