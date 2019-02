15 febbraio 2019- 11:25 Latte: Prandini (Coldiretti), 'lavoriamo per chiudere trattativa'

Roma, 15 feb.(AdnKronos) - “Lavoriamo per chiudere la trattativa che è la cosa più importante per restituire serenità alle famiglie e alle aziende". Ad affermarlo in una nota è Ettore Prandini, il presidente della Coldiretti, dopo il vertice a Roma con il vice premier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio sui problemi della pastorizia sarda e il prezzo del latte per il pecorino che è stato riaggiornato."Ribadiamo - afferma Prandini - la posizione giusta dei pastori per arrivare a 1 euro al litro più Iva". La prima proposta degli industriali di un acconto a 70 centesimi al litro, in attesa che si sentano gli effetti positivi dei ritiri del pecorino, è irricevibile perché, come riconosce la stessa Ismea, tale prezzo, precisa Prandini, "non copre neppure i costi dell’alimentazione degli animali. Soprattutto – continua Prandini - se si tiene conto del passo importante fatto da Governo e Regione che hanno messo sul piatto decine di milioni di euro per ritirare il formaggio, ridurre le scorte e far salire i prezzi". La trattativa, conclude Prandini, "è stata quindi riaggiornata per poter continuare a lavorare e arrivare a chiudere a 1 euro come chiesto dagli agricoltori. In gioco c’è il futuro di 12mila aziende dove si trova il 40% delle pecore allevate in Italia che producono quasi 3 milioni di quintali di latte destinato per il 60% alla produzione di pecorino romano (Dop) con il prezzo del latte sull’Isola che - ricorda Coldiretti - condiziona in molti casi le quotazioni sull’intero territorio nazionale".