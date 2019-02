6 febbraio 2019- 16:42 Lavazza: Cavatorta nominato cfo, guiderà area M&A

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Enrico Cavatorta, ex cfo di Yoox Nap e per oltre 15 anni in Luxottica con diversi ruoli, è stato nominato chief financial and corporate officer di Lavazza. Cavatorta, che riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Antonio Baravalle, guiderà oltre alla direzione amministrazione, finanza e controllo, anche l’area M&A e i programmi di integrazione delle nuove realtà recentemente acquisite dal gruppo. Faranno capo a Cavatorta la funzione Information Technology, gli acquisti indiretti e l’area csr. "La nomina di Cavatorta, grazie alla sua profonda conoscenza di realtà internazionali, s’inserisce perfettamente nella dimensione globale e multibrand raggiunta dal Gruppo in questi anni e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia intrapresa di rafforzamento manageriale", spiega Lavazza. Dopo i primi incarichi in Procter & Gamble, McKinsey e Piaggio, Cavatorta ha lavorato per oltre 15 anni in Luxottica, fino al 2011 come cfo, poi dg e in ultimo come amministratore delegato per le funzioni Finance e Corporate. Dal 2015 in Yoox Net-A-Porter Group, dove ha ricoperto negli ultimi quattro anni il ruolo di cfo.