LAVAZZA: RICAVI RECORD NEL 2016 (+29%), EBIT +34%

16 maggio 2017- 17:14

Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Il 2016 è stato un anno di forte crescita per il gruppo Lavazza, dopo l'acquisizione di Carte Noire e di Merrild. I ricavi sono cresciuti del 29% a 1,9 mld, l'ebit del 34% a 61,7 mln. Il 60,3% dei ricavi proveniente dai mercati esteri: era il 52,8% nel 2015. L’utile del 2016, pari a 82,2 milioni "non è comparabile con il risultato 2015 che usufruì di una plusvalenza di 822,8 milioni generata dalla cessione della partecipazione in Keurig Green Mountain", dice il gruppo. La posizione finanziaria netta si è attestata sui 687,5 milioni (1.351,0 milioni nel 2015).L'incremento dei ricavi "è legato per il 4% a una crescita organica, nettamente superiore a quella media del mercato che si è attestata sul 2%", spiega Lavazza. "Cresce a ritmo sostenuto anche il valore dei mercati esteri per il gruppo grazie, in particolare, al contributo della Francia. Il Paese da cui partì l’espansione internazionale di Lavazza nel 1982 rappresenta oggi, a seguito dell’acquisizione di Carte Noire, il secondo Paese dopo l’Italia con un polo da 500 dipendenti e un fatturato che nel 2016 rappresenta il 20% del totale".