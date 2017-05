LAVAZZA: RILEVA 80% DELLA CANADESE KICKING HORSE COFFEE

24 maggio 2017- 18:05

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Lavazza accelera la crescita nel Nord America rilevando l’80% del capitale dell’azienda leader del caffè organico in Canada, la Kicking Horse Coffee, subentrando al Fondo di Private Equity Swander Pace Capital, che era entrato nel 2012 in partnership con Jefferson Capital e United Natural Foods. Kicking Horse Coffee, leader canadese nel segmento del caffè organico e fair trade, è valutata complessivamente 215 milioni di Dollari Canadesi. Elana Rosenfeld, che ha fondato l’azienda nel 1996, rimarrà azionista della società con una quota del 20% e continuerà a guidarla come ceo.“Kicking Horse rappresenta uno di quei ‘local jewels’ che il gruppo Lavazza continua a ricercare nell’ambito della propria strategia di globalizzazione e di posizionamento premium”, commenta Antonio Baravalle, ad del Gruppo Lavazza e futuro presidente del cda di Kicking Horse Coffee, che negli ultimi anni "è cresciuta sempre a doppia cifra".