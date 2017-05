LAVAZZA: RILEVA 80% DELLA CANADESE KICKING HORSE COFFEE (2)

24 maggio 2017- 18:05

(AdnKronos) - Con questa acquisizione "le prospettive di sviluppo anche oltre i confini del Canada aumenteranno in maniera significativa". In linea con le recenti operazioni di Carte Noire e Merrild, anche in questo caso Lavazza intende valorizzare la brand equity di Kicking Horse Coffee, condividendone competenze e valori. Elana Rosenfeld, co-fondatrice e ceo di Kicking Horse Coffee è "entusiasta e onorata di condividere questa meravigliosa avventura con Lavazza". Lavazza è stata assistita in quest’operazione dallo studio legale Blake Cassels & Graydon di Toronto, da JPMorgan quale advisor finanziario, da Boston Consulting Group come advisor strategico, da PWC per la parte tax e accounting.