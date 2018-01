LAVORO: A BRESCIA CORSO PROFESSIONISTI COACH DI KARAKTER

31 gennaio 2018- 16:25

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Fornire strumenti concreti per l’organizzazione della propria attività professionale, la gestione dei collaboratori e del rapporto con i clienti, lo sviluppo di un business model. Questa la mission del corso 'Professionisti Coach' di Karakter Coaching School che inizierà a Brescia venerdì 16 febbraio e che avrà una durata di sei mesi. I corsi saranno tenuti dai docenti di Karakter, la scuola di coaching abilitata al rilascio del diploma di Coach professionista, riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach Professionisti (Aicp) e approvato dall’International Coach Federation (Icf). Il corso 'professionisti Coach' di Brescia sarà focalizzato sul business e sulle esigenze degli Studi professionali, delle Aziende e dei singoli professionisti, imprenditori o manager che si trovano ad affrontare un mercato completamente nuovo rispetto al passato. Nel corso delle varie sedute i docenti Karakter accompagneranno i partecipanti nel percorso di acquisizione delle capacità per organizzare efficacemente il proprio tempo e le proprie attività, gestire i collaboratori, gestire il business con una mentalità strategica, sviluppare business con strumenti mirati, gestire la relazione con i clienti, offrire ai propri clienti valore aggiunto grazie alle proprie competenze strategiche e di business."Per Karakter Coaching School – sottolinea il Ceo di Karakter, Marco Angeletti - il coaching è uno strumento di crescita e di miglioramento personale e nelle realtà aziendali. Attraverso corsi di gruppo o percorsi individuali la scuola aiuta a sviluppare ed allenare le risorse e le potenzialità dell’individuo per raggiungere obiettivi personali e di team e migliorare la qualità della vita del singolo per il benessere organizzativo. Karakter Coaching School – aggiunge Angeletti - aiuta, inoltre, a sviluppare il benessere della persona, come singolo e nei contesti organizzativi, lavorando in particolare sulla gestione dello stress e degli stati emotivi, sulla focalizzazione degli obiettivi, sulla comunicazione efficace, sulla motivazione del singolo e del team, sulla leadership, sulla gestione dei conflitti e delle criticità, sull’organizzazione e sulla gestione del tempo".