1 dicembre 2018- 09:02 Lavoro: Alleanza Coop, 3,2 mln lavoratori vessati, evasione a 110 mld (2)

(AdnKronos) - Per i vertici di Alleanza Cooperative, "la lotta alle false cooperative e alle imprese sfruttatrici di lavoro si combatte anche con misure che colpiscano la committente, perché chi utilizza le false coop e le false imprese sono altrettanto responsabili e perseguibili. Su questo versante, vorremmo sentire i sindacati più in prima linea insieme a noi e agli organi di vigilanza”. “Per rendere ancora più efficace l’attivita` di vigilanza, l’Alleanza Cooperative - continuano Gardini, Lusetti e Begani - l’istituzione di un Organismo unico di regolazione e di governo dell’attivita` di vigilanza con la collaborazione tra tutti i soggetti: PA, Centrali cooperative, Agenzia delle Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro, Banca d’Italia". “La promozione della cultura della legalità è una grande opportunità. L’illegalità altera la concorrenza, danneggia l’economia, mortifica le persone. Integrità, onestà e comportamenti sobri invece, alimentano la fiducia e il fare buona impresa. Per le cooperative legalità non è solo rispetto delle norme, ma anche promozione di una cultura in grado di rigenerare fiducia. Riteniamo fondamentale - concludono Gardini, Lusetti e Begani - calendarizzare in Parlamento la lotta contro le false coop”.