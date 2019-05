17 maggio 2019- 19:48 Lavoro: Amato, 'quello che preoccupa è la discesa del reddito medio'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Quello che davvero preoccupa non è tanto il fenomeno delle diseguaglianze o della globalizzazione, ma la discesa dei redditi medi diventati vulnerabili che provoca fenomeni di insoddisfazione e di vera e propria rabbia". A dirlo è l’attuale giudice della corte costituzionale Giuliano Amato, nonché ex premier, nel corso della presentazione del libro 'Economia percepita' di Roberto Basso e Dino Pesole in corso a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. "Per chi conosce la storia - sottolinea Giuliano Amato - fu proprio la percezione della piccola e media borghesia di essere diventata vulnerabile che portò al fascismo".