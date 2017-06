LAVORO: ASSESSORE VENETO, GRAZIE A NOSTRE POLITICHE LE AZIENDE TORNANO 'A CASA'

1 giugno 2017- 16:49

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - "Grazie alle nostre politiche di accompagnamento, 36 aziende su 121 che hanno 'rilocalizzato' in Italia sono tornate ad investire e a stabilire la produzione nel nostro territorio". È quanto afferma l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan commentando la fotografia aggiornata sul mercato del lavoro in Veneto.Favorita anche da un contesto economico in lento ma graduale miglioramento, infatti, l’occupazione in Veneto rafforza la sua crescita, confermando una tendenza in atto ormai da due anni. Secondo i dati della Bussola sul mercato del lavoro veneto, a cura dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, il primo trimestre del 2017 ha registrato infatti un saldo positivo per 46.200 posti di lavoro dipendente. Si tratta del miglior risultato dall’inizio della crisi per quanto concerne i primi tre mesi dell’anno, superiore anche a quello del 2015 che aveva rappresentato un anno record per l’occupazione regionale.A trainare la crescita sono i contratti a tempo determinato, che interessano l’82% dei nuovi posti di lavoro e il 56% del totale delle assunzioni effettuate in regione. Nonostante un saldo lievemente negativo, il tempo indeterminato si mantiene sui livelli occupazionali raggiunti alla fine del 2015, che grazie soprattutto ai generosi sgravi contributivi aveva registrato un’eccezionale espansione di assunzioni con contratti stabili. Prosegue inoltre la crescita dell’apprendistato (+26%) e della somministrazione (+14%).