LAVORO: ASSESSORE VENETO, GRAZIE A NOSTRE POLITICHE LE AZIENDE TORNANO 'A CASA' (2)

1 giugno 2017- 16:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "I dati di Veneto Lavoro sul primo trimestre 2017, insieme a quelli diffusi dall’Inps che certificano un aumento del numero di imprese attive per la prima volta dopo sei anni, ci dicono che il Veneto sembra aver imboccato con decisione la via della ripresa - commenta l'assessore -. Si tratta ora di mantenere la rotta e sostenere il tessuto produttivo regionale affinché possa tornare a essere motore economico del Paese, con conseguenti ricadute positive sul mercato del lavoro".La crescita occupazionale ha interessato diffusamente tutti i settori e con particolare evidenza l’agricoltura, che ha fatto registrare un aumento delle assunzioni del 16,8% e un saldo di +11.700 posizioni di lavoro. Saldo positivo, ma inferiore rispetto all’anno scorso, anche per l’industria manifatturiera (+14.200) e per l’insieme dei servizi (+18.200). Segnali positivi arrivano in particolare dal legno-mobilio, dalle industrie alimentari e dalle costruzioni, mentre l’unico settore con un saldo negativo si conferma il credito, sul quale pesano ancora le vicende che hanno recentemente interessato il sistema bancario regionale.