LAVORO: ASSESSORE VENETO, NOSTRA LEGGE SI FONDERà SU PRINCIPI SUSSIDIARIETà

8 giugno 2017- 18:34

Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Si è svolto oggi all'Università Iuav di Venezia il convegno promosso dall'Assessorato al Lavoro della Regione del Veneto per stimolare il dibattito sulla nuova legge regionale per l'occupazione e sugli strumenti per il rilancio dell'economia e del mercato del lavoro veneto. La nuova legge, resasi necessaria in virtù del mutato contesto normativo delineato dalla Riforma Delrio e dal Jobs Act, seguirà un percorso altamente partecipato e si propone di disciplinare il trasferimento dalle Province alla Regione delle funzioni in materia di mercato del lavoro e di ridefinire l'assetto della rete dei servizi per il lavoro pubblici e privati.“Come assessorato - commenta la referente regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazzan - abbiamo sempre ragionato e promosso interventi attraverso il dialogo con tutte le forze politiche che siedono in Consiglio regionale, anche quelle che non fanno parte della maggioranza, e allo stesso modo cercheremo di arrivare in tempi celeri ad una legge condivisa per il bene delle nostre imprese, dell'economia del Veneto, per la buona occupazione. Quello di oggi rappresenta infatti il primo appuntamento di una serie di incontri che promuoveremo per arrivare ad una nuova legge regionale sul lavoro nata da un dibattito aperto e profondo e da un confronto con le migliori intelligenze che la nostra terra esprime”.