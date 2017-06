LAVORO: ASSESSORE VENETO, NOSTRA LEGGE SI FONDERà SU PRINCIPI SUSSIDIARIETà (2)

8 giugno 2017- 18:34

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Partecipazione, sussidiarietà e responsabilità - chiosa l'assessore - saranno i tre punti cardine su cui ruoterà la nuova norma, al fine di ricostruire un ecosistema veneto che in passato ha fatto parlare di 'miracolo Nordest' e che oggi, nelle sue tipicità, può tornare ad essere modello nazionale".Durante l'incontro, intitolato "Oltre la crisi. Nuovi strumenti per il rilancio del lavoro e dell’economia regionale", il direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, Santo Romano, e il responsabile della direzione Lavoro, Pierangelo Turri, hanno illustrato il Piano regionale del lavoro 2017-2018, contenente una serie di azioni di sistema e misure a favore di imprese, lavoratori, giovani e soggetti più deboli, che avranno l'obiettivo di rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere l'imprenditorialità e accompagnare la ripresa economica e occupazionale in atto.Un piano che prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro e il coinvolgimento di circa 45 mila soggetti, tra lavoratori, disoccupati e imprese.Per i lavoratori sono già state messe in campo e saranno confermate diverse iniziative, tra cui le Work Experience per over 30, azioni di valorizzazione degli antichi mestieri, percorsi di riqualificazione e outplacement e l'assegno per il lavoro spendibile per usufruire di interventi personalizzati di ricerca intensiva di lavoro e di attività di riqualificazione. Per i soggetti più deboli ci sono invece lavori di pubblica utilità, politiche attive personalizzate, Sostegno all'inclusione attiva (SIA) e Garanzia Adulti, percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro e autoimprenditorialità per over 50 che a seguito della sperimentazione già avviata potrebbero essere riproposti tra fine la fine 2017 e l'inizio del prossimo anno.