LAVORO: ASSESSORE VENETO, NOSTRA LEGGE SI FONDERà SU PRINCIPI SUSSIDIARIETà (3)

8 giugno 2017- 18:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un'attenzione particolare è rivolta ai giovani, una delle fasce della popolazione che maggiormente ha subito gli effetti della crisi occupazionale degli ultimi anni. A loro si rivolgono il Programma Garanzia Giovani Veneto, destinato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, la sperimentazione di un sistema duale dell'apprendistato che integra istruzione, formazione e lavoro, gli investimenti nell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS) che si è dimostrata in questi anni in grado di garantire alti livelli di occupabilità per gli studenti e assegni di ricerca per far entrare in azienda giovani innovatori.Per le imprese l'obiettivo è quello di costruire nuova imprenditorialità mantenendo professionalità e know-how e di valorizzare il patrimonio aziendale e l’innovazione d’impresa. Il Piano prevede, in particolare, nuove forme di governance con il rafforzamento delle sinergie tra le parti sociali, servizi e strumenti per il sostegno all’internazionalizzazione e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori nell’ambito di nuovi modelli produttivi e organizzativi 4.0. Grazie ai programmi di riqualificazione produttiva e ambientale di cui beneficeranno i territori riconosciuti dalla Regione e dal Ministero dello Sviluppo Economico quali Aree di crisi industriale complessa, un'attenzione particolare sarà riservata al territorio comunale di Venezia attraverso la definizione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale.