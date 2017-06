LAVORO: ASSESSORE VENETO, NOSTRA LEGGE SI FONDERà SU PRINCIPI SUSSIDIARIETà (4)

8 giugno 2017- 18:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Proprio in tema di crisi aziendali, la Regione del Veneto è assurta a modello nazionale nella gestione delle vertenze grazie al servizio dell'Unità di crisi, illustrato dal Direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone. Si tratta di un progetto che attraverso un modello articolato in diverse fasi di monitoraggio, prevenzione, attivazione e gestione, si propone di accompagnare le aziende in crisi, favorendo processi di innovazione, riorganizzazione e riqualificazione delle competenze aziendali, e di diminuire il numero dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Tra il 2012 e il 2016 l'Unità di crisi ha seguito 156 casi di crisi aziendali complesse, principalmente dei settori metalmeccanico e tessile, con più di 10 mila lavoratori direttamente coinvolti.Il convegno ha rappresentato inoltre l'occasione per discutere delle linee evolutive del sistema regionale di relazioni industriali, della rinascita di politiche di concertazione, dei driver del rilancio dell’industria manifatturiera e della nuova direttiva comunitaria sulle insolvenze delle imprese.