LAVORO: BANKITALIA, OCCUPAZIONE CONTINUA AD AUMENTARE

19 gennaio 2018- 15:00

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - L’occupazione ha continuato ad aumentare sia nel terzo trimestre sia, secondo le indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello scorso anno. E' quanto sottolinea la Banca d'Italia nel Bollettino Economico diffuso oggi nel evidenziare come siano cresciute "anche le ore lavorate per occupato" che tuttavia "si mantengono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi". Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro il tasso di disoccupazione, rileva la Banca d'Italia, si è collocato all’11% in novembre. La dinamica salariale "resta moderata" anche se, sulla base dei contratti di lavoro rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, "mostra alcuni segnali di ripresa".