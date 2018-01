LAVORO: BANKITALIA, OCCUPAZIONE CONTINUA AD AUMENTARE (2)

19 gennaio 2018- 15:00

(AdnKronos) - Nel trimestre estivo, rileva la Banca d'Italia, il numero di occupati è aumentato dello 0,4% rispetto al periodo precedente; la crescita ha interessato tutti i settori, con l’eccezione dell’agricoltura. La più elevata espansione delle ore lavorate totali (0,7%) si è tradotta anche in un incremento di quelle pro capite (0,3%), che rimangono tuttavia inferiori di oltre il 4% rispetto ai valori del 2007.Nel trimestre, a fronte di un lieve calo dei lavoratori autonomi, l’aumento dell’occupazione è interamente riconducibile al lavoro dipendente a termine (3,9%, 105.000 persone in più); in questo periodo il numero di dipendenti a tempo indeterminato è rimasto stabile. Sulla dinamica dell’occupazione a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre del 2017, rileva Banca d'Italia, "potrebbe aver influito anche la scelta delle imprese di posticipare le assunzioni al 2018 al fine di usufruire dei nuovi sgravi contributivi a favore dei giovani lavoratori".