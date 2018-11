20 novembre 2018- 13:04 Lavoro: Bankitalia, stabile in Sicilia, 100mila occupati in meno rispetto a 2008

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Resta stabile l'occupazione in Sicilia nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il numero di occupati, infatti, è in linea con il dato della prima metà dell'anno scorso. All'appello rispetto al periodo pre-crisi (2008) mancano 100mila unità. "Questo significa che la ripresa non ha riguardato il mercato del lavoro e che resta la differenza rispetto alla media nazionale e al dato del Mezzogiorno, dove il dato sull'occupazione ha fatto registrare incrementi più consistenti", ha detto Pietro Raffa, direttore della sede di Palermo della Banca d'Italia durante la presentazione della pubblicazione 'L'economia della Sicilia - Aggiornamento congiunturale'. Le performance migliori si registrano nei settori dell'agricoltura e dell'industria, mentre è proseguito il calo degli occupati nelle costruzioni e nel terziario, dove il numero dei lavoratori è diminuito nei principali comparti, rispetto a una crescita nella media nazionale. Ad aumentare è stata soprattutto l'occupazione in rosa, quella di lavoratori con un titolo di studio elevato e con un’età superiore ai 44 anni. "È proseguita la crescita del numero di dipendenti e si è registrata un’ulteriore riduzione degli autonomi - si legge nel rapporto Bankitalia -. Gli incrementi occupazionali hanno interessato solo i lavoratori con contratto a tempo pieno; tra quelli in part-time la quota di chi avrebbe preferito un impiego a tempo pieno si è ridotta, pur rimanendo ancora su livelli elevati (oltre l’80 per cento; il 66,4 nel 2008)".