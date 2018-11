20 novembre 2018- 13:04 Lavoro: Bankitalia, stabile in Sicilia, 100mila occupati in meno rispetto a 2008 (2)

(AdnKronos) - In linea con l’andamento del numero degli occupati, il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni, nella media del primo semestre del 2018, è rimasto sostanzialmente stabile su base annua (40,6 per cento). Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto, per effetto di un aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attestandosi al 22,3 per cento, il doppio rispetto alla media nazionale. Secondo i dati dell’Inps, nei primi nove mesi dell’anno le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (Cig) sono diminuite del 29,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "Vi ha contribuito il marcato calo degli interventi straordinari e in deroga - spiegano da Bankitalia -; per la componente ordinaria si è registrato un aumento del 12,5 per cento, per effetto di una crescita delle ore soprattutto nel comparto dell’edilizia". "A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale - ha concluso Raffa - c'è ancora tanto terreno da recuperare in Sicilia. Serve un sistema di crescita strutturale molto più incisivo e rilevante".